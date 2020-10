Herzogin Kate Lässig im Oversize-Mantel an die Uni

Herzogin Kate versucht immer wieder, kostengünstige Stücke in ihre Garderobe zu mischen. So sieht man die 38-Jährige immer wieder in Kleidern von Allerweltslabeln wie Zara, Topshop oder H&M. Eine gute Nachricht für den britischen Steuerzahler, der zumindest in Teilen für die royale Garderobe aufkommen muss. Allerdings stehen solche Fast-Fashion-Label immer wieder wegen mangelnder Nachhaltigkeit in der Kritik.