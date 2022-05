Herzogin Kate In Koralle nicht zu übersehen

„I have to be seen to be believed.“ („Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt.“) Es ist ein Motto, das Queen Elizabeth II. zugeschrieben wird. Es ist der Grund, warum die Königin zeitlebens Termin über Termin absolviert hat – bis jetzt, ins ganz hohe Alter. Und es ist der Grund, warum sich die nur 1,60 Meter große Queen stets in Signalfarben kleidet: Kanariengelb, Fuchsia, Knalltürkis. Sie will nicht übersehen werden. Niemand soll sich bei einem öffentlichen Auftritt fragen müssen: Wo ist sie denn nur?