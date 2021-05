Herzogin Kate Ihre schönsten Schottland-Looks

Herzogin Kate recycelt zwei Looks

Aus modischer Sicht recycelte die Herzogin von Cambridge gleich zwei Looks: Am Montag erschien Kate zu ihrem ersten Termin in einem royalblauen Blazer von Zara. Beim Besuch der neuen Klinik am Dienstag trug Kate einen kamelbrauen Kaschmirmantel – einen echten Klassiker, den sie bereits seit Längerem im Kleiderschrank hat. Dazu kombinierte die 39-Jährige eine Hose, einen Pullover und Wildleder-High-Heels – alles Ton in Ton.