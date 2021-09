Herzogin Kate Glamourös oder sportiv – die Herzogin kann beides

London - „No Time To Rest“: Gestern noch in goldenem Abendkleid auf dem roten Teppich der James-Bond-Premiere, heute in Trainingsanzug und Turnschuhen auf dem Sportplatz. Herzogin Kate hatte keine Zeit, sich vom Premierenabend in London zu erholen. Zusammen mit Prinz William machte die 39-Jährige am Mittwoch einen Abstecher nach Nordirland. Aus Sicherheitsgründen war der Trip vorher nicht angekündigt worden.