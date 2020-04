Herzog und de Meuron zum 70. Architekten wollen Zeitgeist erschaffen

Basel - Was wäre die Welt ohne so ikonische Bauten wie die Elbphilharmonie in Hamburg oder den Anbau des Tate-Modern-Museums in London? Das Vogelnest-Olympiastadion in Peking oder die Allianz-Arena in München? Diese Projekte stammen von den Schweizer Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Die Freunde aus Kindertagen feiern im Abstand von drei Wochen jetzt ihren 70. Geburtstag, zuerst Herzog am 19. April, dann de Meuron am 8. Mai. Fürs Innehalten haben sie aber wenig Zeit. Die beiden seien mit 50 Projekten im In- und Ausland voll ausgelastet, sagt eine Mitarbeiterin.