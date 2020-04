Hervorragender Ausgleich Manuel Andrack: Wandern in Corona-Zeiten neu entdecken

Stiftung ersteigert Schreiben

Bedeutender Schiller-Brief fürs DLA

Die Wüstenrot-Stiftung hat einen Brief von Schiller ersteigert, der sich an den Hamburger Theaterdirektor Friedrich Ludwig Schröder richtete. Das Schreiben wird dem Literaturarchiv in Marbach als Dauerleihgabe überlassen.