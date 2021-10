Hertha BSC "Volle Rückendeckung" für Dardai - Bobic: Rückstand aufholen

Ob der Fußball-Bundesligist in den kommenden Wochen trotz des klaren Bekenntnisses von Bobic zur Ruhe kommen wird, bleibt abzuwarten. Vor gut zwei Wochen hatte der Ex-Nationalspieler Berichte über einen möglichen Kontakt zu Edin Terzic deutlich dementiert, nun brachte Sky-Experte Lothar Matthäus den Technischen Direktor von Borussia Dortmund erneut medial bei den Berlinern ins Spiel. Deren künftiger Sportdirektor Sebastian Kehl rechnet jedoch nicht mit einem Abgang des Ex-Trainers. "Ich habe von Edin keine Signale bekommen, dass in diese Richtung irgendwelche Gespräche geführt worden sind. Er fühlt sich sehr wohl bei uns", sagte Kehl am Sonntag bei Sky.