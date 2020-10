Mannschaftskapitän des VfB Stuttgart Gonzalo Castro – der Vater der Kompanie

Als „Achter“ blüht er hingegen auf. „Dort sind andere Qualitäten gefragt“, sagt Mislintat und streicht Castros Laufleistung sowie sein taktisches Verständnis heraus. In Berlin landeten nahezu 80 Prozent seiner Pässe beim Mitspieler. Für den Sportdirektor ist klar: „Gonzo ist einer der meistunterschätzten Spieler in diesem Club.“ Weshalb die Verleihung der Kapitänswürde vor dieser Saison für alle Außenstehenden auch ein wenig überraschend kam.

Routinier lernt noch dazu

Doch Castro und Matarazzo waren von Anfang an dicke. „Er zeigt jede Woche im Training, dass er die Jungs dirigieren kann“, sagt der Coach. Der Wuppertaler ist der Vater der jungen Kompanie. Sein besonnener Führungsstil kommt an, Teamgeist kennt man beim VfB im Moment nicht nur vom Hörensagen. Mislintat ist überzeugt davon, dass dem Routinier die Kapitänsbinde ebenfalls guttut. „Er kann da noch was dazulernen.“

Tatsächlich führt Castro in seinem 15. Jahr als Profi erstmals eine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Die gestiegene Verantwortung bedeutet ihm mehr Lust statt Last. In Berlin bestritt der Mittelfeldlenker sein 387. Bundesliga-Spiel. Läuft es weiter so gut, könnte er die magische 400er-Marke schon im Winter erreichen.

Dann sollen auch Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geführt werden. Was vor Kurzem kaum vorstellbar war, scheint plötzlich eine realistische Option. Ans Aufhören, stellte der Kapitän kürzlich klar, denke er noch lange nicht.