Hertha BSC gegen Hamburger SV Diese Ex-Akteure des VfB Stuttgart sind in der Relegation dabei

Wenn an diesem Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sat 1) die Teams von Hertha BSC und des Hamburger SV im Relegationshinspiel antreten, können sich Fans, Verantwortliche und Spieler des VfB Stuttgart genüsslich zurücklehnen. Die Weiß-Roten haben sich am vergangenen Samstag in einem dramatischen Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga doch noch auf Platz 15 gerettet. Der nervenaufreibende Umweg über die Relegation bleibt dem Club erspart.