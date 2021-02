Hermann-Zanker-Bad in Marbach Neuer Pächter für Sauna und Praxis gefunden

Im vergangenen Sommer hatte der bisherige Pächter, Harald Herbst, bekannt gegeben, dass er altershalber aufhören wolle. Die Stadt machte sich auf die Suche nach einem Nachfolger und hat ihn mit Jovan Zivkov gefunden. Der Physiotherapeut lebt in Backnang und war zuletzt als Freiberufler in seinem Job tätig, nachdem er zuvor auch in mehreren Praxen mitgearbeitet hat. „Schon länger hatte ich die Idee, einmal eine eigene Praxis zu übernehmen“, berichtet der neue Pächter.