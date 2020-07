Hermann-Zanker-Bad in Marbach Freizeitspaß ohne Schwimmen wird geprüft

Marbach - Diese Entscheidung wird nicht jedem gefallen, aber sie ist fix: Das Marbacher Hermann-Zanker-Bad bleibt vorerst und noch auf Wochen hinaus geschlossen, sagt Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt. „Der Wunsch ist aber, dass wir nach den Sommerferien wieder öffnen. Das wird allerdings nur möglich sein, wenn bis dahin die Corona-Verordnungen weiter gelockert werden“, erklärt sie. Während sich Wasserratten also noch eine Weile gedulden müssen, bis sie in der Sportstätte wieder ihre Bahnen ziehen können, ist es gut möglich, dass die Wiese drum herum schon demnächst von jedermann in Beschlag genommen werden kann. Die Kommune möchte das Gelände nämlich unabhängig vom Hallenbad nach Möglichkeit zur Freizeitgestaltung freigeben. Die Idee dazu hatte der SPD-Stadtrat Jürgen Schmiedel an die Verwaltung herangetragen. „Wir haben da eine wunderbare Freifläche, die genutzt werden könnte“, sagte Schmiedel jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik.