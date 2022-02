Herkunft von Lebensmitteln Cem Özdemir will klare Kennzeichnung der Zutaten

In Österreich werde eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln „demnächst“ umgesetzt, kündigte die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Brüssel an. Eine Herkunftskennzeichnung sei zwar auch in der sogenannten „Farm-to-Fork-Strategie“ („Vom Hof auf den Tisch“) vorgesehen, mit der die EU einen tiefgreifenden Wandel zu mehr nachhaltiger Landwirtschaft herbeiführen will. In dieser Strategie sei das Thema Herkunft jedoch „schwammig“ verankert, monierte Köstinger.