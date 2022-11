Herbstkonzert der Sinfonia Marbach Die Unvollendete ist vollendeter Genuss

Ein Wechselspiel der Instrumente

Von Schuberts Unvollendeter sind nur zwei Sätze überliefert. Sie ist dennoch beliebt und bekannt, zeigt sie doch, mit welcher Vielfalt an musikalischen Mitteln der früh verstorbene Komponist ein Thema zu variieren vermochte. Der erste Satz, der allegro moderato – also mäßig schnell – gespielt wird, begann mit düsteren, geradezu mystischen Klängen der Celli und Kontrabässe, bevor die anderen Streicher und die Holzbläser, voran die Oboen, das liebliche Thema dagegensetzten. In immer neuen Takten wurde die Tonfolge aufgenommen und interpretiert. Dieses Wechselspiel setzte sich nicht ungestört fort, mit pathetischen Akkorden sorgten die Blechbläser und die ungemein präzise akzentuierende Pauke für schockartige Unterbrechungen. In diesem ersten Satz übernehmen unterschiedliche Instrumente die Führung, Oboen, Celli, Flöten und Hörner, die Violinen: Eine hervorragende Gelegenheit für das Orchester, seine eindrucksvolle Bandbreite zu demonstrieren – und die hat es mit Erfolg genutzt.