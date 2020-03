Herausforderung für die Feuerwehr Es bleiben nur die Einsätze

Die Feuerwehren in der Region handeln ebenfalls strikt. Übungsabende sind abgesagt, Treffen und Hauptversammlungen finden auf unbestimmte Zeit nicht mehr statt. „Die Übungsabende sind ab heute abgesetzt“, sagt Marbachs Kommandant Alexander Schroth am Montag. Normalerweise kommen an diesem Wochentag seine Kameraden zusammen. In Benningen war die Jugendfeuerwehr vorletzte Woche abgesagt worden, vergangene Woche zogen die Aktiven nach. „Verdachtsfälle gab es bei uns noch nicht“, sagt Benningens Kommandant Alexander Essig. Ein paar Kameraden seien zuletzt aber in Risikogebieten gewesen, was nun bei Einsätzen beachtet wird. In Affalterbach darf kein Fremder mehr das Feuerwehrhaus betreten. Alle Feiern darin sind abgesagt. „Wir tun, was wir tun können“, sagt Kommandant Sascha Hänig. Neu ist für ihn die Verfügbarkeit. „Tagsüber sind jetzt mehr Kameraden im Home-Office und dadurch im Ort. Dafür sind die, die nur hier arbeiten, nicht verfügbar.“ Klar ist aber allerorts: Die Einsatzbereitschaft ist unverändert gewährleistet. Alexander Essig: „Wir rücken weiter ganz normal aus. Im Zweifelsfall gilt es schließlich abzuwägen zwischen dem Schutz vor Ansteckung und dem eines Menschenlebens.“