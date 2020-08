Helge Schneider wird 65 „Ich muss immer irgendeinen Quatsch machen“

Schneider kommt in Mühlheim auf die Welt

Seine Bühnenprogramme tragen schräge Titel: „Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“ etwa im Frühjahr 2020, nach 20 Aufführungen beendet durch Corona. „Mein Name ist Helge Schneider, ich möchte sie heute zum Lachen bringen“, begrüßt er sein Publikum bei einer Aufführung im Februar in der Grugahalle in Essen. Die allermeisten Fans haben an diesem Abend viel Spaß. Die Übrigen denken vielleicht zu viel nach über tiefgründig-absurde Sätze wie „Wir können was ändern, indem wir was ändern.“