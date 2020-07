Helga Becker veranstaltet Schlossfestspiele Endlich zurück auf die Bühne

Ein umtriebiger Mensch, wie Helga Becker es ist, kann die Füße aber nicht stillhalten. Nachdem in Haus und Garten alles gewurschtelt war, was es zu wurschteln gab, begann die Höpfigheimerin an ihren Programmen zu feilen. Drei Solo-Programme zählen zu ihrem Repertoire. Plus dem neuesten zusammen mit Anton Hunger. „Ich singe ja bei meinen Auftritten viel und da ist es wichtig, die Stimme bei Kräften zu halten – das bedeutet üben, üben, üben“, erzählt sie. Auch Texte wollen repetiert werden. „Ohne Auftritte gehört zum stetigen Proben sehr viel Disziplin.“ Und sie begann, ein Kinderbuch zu schreiben. Die Hauptakteurin ist Emma, ein sechsjähriges Mädchen, das mit ihrer Familie von Hannover zurück in die schwäbische Heimat der Mutter ziehen soll. Was Emma aber nicht möchte, weil sie befürchtet, den Dialekt nicht zu verstehen. Fünf Kapitel hat Helga Becker bereits geschrieben. „Mir geht es um das Thema Sprachvielfalt. Heutzutage ist es ganz normal, dass in Familien mehrere Sprachen gesprochen werden. Die Freundin des Onkels lebt in Frankreich, die Tante in London, der Vater ist Friese, die Mutter Schwäbin. . .“