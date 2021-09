Helferin in Oberstenfeld Verzweifelte Suche nach Wohnung

Wenn es hart auf hart kommt, muss Gaby Schlesiger wegziehen. Das würde sie sehr bedauern, denn die Mitarbeiter der Ludwigsburger Arbeitsagentur hätten viel Verständnis für ihre Situation. Ob auch eine Wohnung in Großbottwar etwas bringe? „Das hängt davon ab, ob ich das Seniorenmobil dort beim Haus stehen lassen kann“, sagt die in ihrer Mobilität eingeschränkte Helferin. Martha Siebert signalisiert Entgegenkommen: „Der Wagen stand früher schon einmal in Prevorst und in Beilstein – bisher hat sich immer eine Lösung gefunden.“

Seniorenmobil in Oberstenfeld

Konzept

Das Seniorenmobil wird normalerweise durch einen Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienstleistend besetzt. Gaby Schlesiger hat den Dienst nach zweijähriger Tätigkeit ehrenamtlich fortgesetzt. Sie sitzt montags, dienstags und donnerstags am Steuer des Seniorenmobils und fährt Menschen, die sonst keine Möglichkeit hätten einkaufen zu gehen, zum Arzt zu kommen oder andere Aufgaben zu erledigen. Auch Jüngeren wird geholfen.

An den drei Tagen ist die Fahrerin des Seniorenmobils unter der Telefonnummer 0157/89 29 72 36 zu erreichen.