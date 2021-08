Helene Fischer Neuer Song als Videospektakel

Hamburg - Jetzt geht’s ab. Ab ins All! „Vamos a Marte“ („Auf zum Mars!“) heißt der neue Song von Helene Fischer, der an diesem Freitag bei den TV-Sendern der RTL-Mediengruppe seine spektakuläre Videopremiere feiern soll. Fischer singt ihn – teils auf Deutsch, teils auf Spanisch – im Duett mit dem Puertoricaner Luis Fonsi, der zuletzt mit dem Latin-Pop-Song „Despacido“ 2017 einen Sommerhit landete. Die beiden Künstler kennen einander schon lange. 2018 sangen sie beim Echo-Musikpreis gemeinsam Fonsis „Échame La Culpa“, und auch „Despacito“ haben sie schon gemeinsam (in der Helene-Fischer-Show) interpretiert.