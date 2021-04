Helen McCrory Schauspielerin aus „Harry Potter“-Filmen ist tot

Sie starb im Alter von nur 52 Jahre

Die in London geborene McCrory, die im Alter von nur 52 Jahren starb, war Zuschauern unter anderem aus drei der Harry-Potter-Filme bekannt - darin spielte sie Narcissa Malfoy, die Mutter des Harry Potter-Rivalen Draco Malfoy. In dem James Bond-Film „Skyfall“ hatte sie die Rolle der Parlamentsabgeordneten Clair Dowar. In der britischen Serie „Peaky Blinders“ verkörperte sie zudem die Rolle der Matriarchin Polly Gray.