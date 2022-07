Heiße Temperaturen Hitzewelle in Griechenland - Deutschland kann durchschnaufen

Im Vergleich dazu sind die Temperaturen in Deutschland - zumindest vorübergehend - besser auszuhalten. Für Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst mit Temperaturen von 26 bis 33 Grad, im Norden mit frischeren 20 bis 26 Grad. Im Süden sind 35 Grad möglich. Im Westen sowie an den Alpen können gegen Abend vereinzelte Schauer oder Gewitter auftreten. Schon am Sonntag und Montag soll es im Großteil Deutschlands wieder über 30 Grad heiß sein, im Süden und Südwesten sind in der Spitze sogar mehr als 35 Grad möglich.