Heiße EM-Phase beginnt Von Testspielen, Premieren und Corona

ERHOLUNG: Nach der mauen Generalprobe beim 0:0 gegen die Slowakei dürfen sich Österreichs Nationalspieler über eine kurze Auszeit freuen. Das Team bekommt vor der Anreise ins EM-Basislager in Seefeld am Dienstag die Chance, die "Akkus vor dem EM-Start an einem Regenerationstag noch einmal im engsten Familienkreis aufzuladen." Zur EM reist das Team von Trainer Franco Foda ohne Erfolgserlebnis: In den vergangenen sechs Partien gab es nur einen Sieg - und das gegen Färöer. Der EM-Auftakt steht am 13. Juni in Bukarest gegen Außenseiter Nordmazedonien an.

