Heiße Debatte in Beilstein Doch kein Pflegeheim auf dem alten Feuerwehrareal?

Das Busdepot muss für ein Pflegeheim-Neubau weichen

Ein Rückblick: Das Haus Ahorn ist in die Jahre gekommen. Um den aktuellen Anforderungen eines Pflegeheims wieder gerecht zu werden, muss ein Neubau her. Erste Signale diesbezüglich gab es bereits 2019. Gemeinsam mit Investoren suchte die Stadt daraufhin nach einem neuem Standort und wurde auf dem alten Feuerwehrareal fündig. Um hier ein Pflegeheim bauen zu können, war jedoch klar, dass das dort angesiedelte Busdepot weichen muss. In den Drittelwiesen fand man hierfür wiederum einen neuen Standort. So weit, so gut.