Heinz Hermann Thiele Milliardär und Knorr-Bremse-Patriarch ist gestorben

Erinnerungen an die Champions League

Als der VfB Stuttgart gegen Lionel Messi und Co. auftrumpfte

Vor elf Jahren spielte der VfB Stuttgart zum bislang letzten Mal in der Champions League. Gegen den großen FC Barcelona gelang im Hinspiel ein starker Auftritt – mit einem Trainer an der Seitenlinie, der am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.