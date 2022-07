Heimspiel und Jubiläum Der Juli steht im Zeichen von Andrea Berg

Wenn die 56-Jährige ihr Bühnenjubiläum feiert, werden etliche Pflegekräfte im Publikum stehen. Denn in der vergangenen Woche hat die Sängerin 1100 Tickets an Pflegerinnen und Pfleger verschenkt. 300 der Freikarten brachte sie am Donnerstag persönlich im Rems-Murr-Klinikum Winnenden unter die Leute. Soziales Engagement ist Andrea Berg wichtig: Bereits im Jahr 2008 hat die gelernte Arzthelferin vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.

Das Jubiläumskonzert, für das noch einige wenige Karten erhältlich sind, dürfte Fans lange in Erinnerung bleiben – und zwar auch jenen, die an dem Wochenende keine Zeit haben oder kein Ticket mehr bekommen haben. Denn das ZDF wird das etwa dreistündige Konzert aufzeichnen, voraussichtlich wird die Sendung „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ dann am 6. August zur Primetime ausgestrahlt. Auch im ORF und dem SRF wird das Konzert zu sehen sein. „Ursprünglich hatte das ZDF die Aufzeichnung in Berlin geplant. Andrea war es aber ein wichtiges Anliegen, dort zu feiern, wo sie zu Hause ist“, sagt Uli Ferber. Angekündigt sind diverse Freunde und Wegbegleiter der Sängerin, etwa Maite Kelly, Johnny Logan, Nik P., DJ Bobo, Kerstin Ott, Justin Jesso, DJ Ötzi, Semino Rossi, Stereoact, Die Höhner, Nino de Angelo und Al Bano.

Duett von Andrea Berg und Al Bano

Mit Letzterem zusammen wird Berg bei ihrem Jubiläumskonzert ein Duett zum Besten geben. Singen werden die beiden eine neue Version von „Sharazan“, einem Lied des heute 79-jährigen Al Bano, mit dem dieser im Jahr 1981 mit seiner damaligen Ehefrau Romina Power einen Hit gelandet hatte. „Ich freue mich riesig über mein gemeinsames Duett mit ihm“, schrieb Andrea Berg jüngst auf ihrer Instagram-Seite. Es wird das erste Mal sein, dass die beiden zusammen singen: Die Aufnahmen für Andrea Bergs „Sharazan“-Version waren separat in einem Tonstudio gemacht worden. Berg wird sich revanchieren: Im Jahr 2023 soll sie bei einem Al-Bano-Konzert in Verona auftreten.