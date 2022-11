Heimspiel-Serie Tausende fluffige Wölkchen

Doch es geht um die gute Sache: Jährlich benötigen die Kliniken in Ludwigsburg und Bietigheim 600 der Herzkissen. Über 2300 davon haben die Affalterbacher Landfrauen mit Helferinnen, die nach Zeitungsaufrufen dazu stießen, in Nähnachmittagen in der Kelter angefertigt. Während der Pandemie wurde zuhause geschneidert. Die fertigen Herzkissen werden dann zum I-Punkt nach Ludwigsburg transportiert, wo sie Mitarbeitende der Kliniken abholen. Paiani war selbst in der Öffentlichkeitsarbeit der Kliniken tätig und weiß: „Der Bedarf ist groß.“ Für den 15. November haben die Landfrauen wieder Interessierte ab 14 Uhr zum „Herzkissen nähen“ in die Kelter geladen: „Eine unserer Frauen backt einen wunderbaren Hefezopf, den gibt es in der Pause.“