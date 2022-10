Heimspiel-Serie Mit Leidenschaft, Leib und Seele

„Hansdampf in allen Gassen“ könnte sein zweiter Name lauten: Ob Fußball, Fußballgolf, Triathlon, Tennis, Boule, Laufen, Biathlon, Beachvolleyball oder bei einer anderen Sportart: Thomas Friedl ist dabei, spielt und hilft – just erst wieder lief er beim Bottwartal Marathon mit. „Ich bin sportverrückt“, sagt der „Großbottwarer mit Leib und Seele“. In der Stadt mit dem Storch im Wappen ist er zuerst für sein Engagement beim Turnverein Großbottwar (TVG) bekannt. Dort leitet der Netzwerker im Leben wie im Beruf – der Computerexperte ist als IT-ler bei einer Versicherung tätig – seit fast 40 Jahren ehrenamtlich und leidenschaftlich die Tischtennisabteilung.