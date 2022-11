Heimspiel-Serie Die Jugend liegt ihm am Herzen

Grüße hier, fröhliche Bemerkungen da – wer mit Matthias Rogel in Erdmannhausen unterwegs ist, merkt: An dem Mann kommt man nicht vorbei. Rogel ist bekannt in der Kommune. Nicht nur, weil er seit 2014 im Gemeinderat sitzt sondern vor allem auch, weil er für den Gesang- und Sportverein Erdmannhausen (GSV) viel bewegt hat: Seit elf Jahren ist er Erster Vorstand des Fördervereins. In „seinem Flecken“ engagiert er sich, seit er dort „rei’g’schmeckt“ ist. „2001 bin ich hierher gezogen, der Liebe wegen“, erzählt der gebürtige Stuttgarter, der in Waldenbuch aufwuchs. In Erdmannhausen allerdings, da sei er erst so richtig „ins Ehrenamt hineingewachsen“.