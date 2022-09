Heimspiel-Serie Er brennt für sein Ehrenamt

Sie entwickelte sich zur „Nachwuchsschmiede“. In den ersten zwei Dekaden wurden 33 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Aktuell zählt die Feuerwehr Affalterbach 86 Personen: 20 Jungs und Mädchen beim Nachwuchs, 15 in der Altersabteilung sowie 51 Engagierte in der Einsatztruppe. „Es könnten mehr Frauen sein“, meint er. „Alle sind willkommen.“ Um mehr Mitglieder zu gewinnen, hat Hänig im Mai mit seiner Crew eine erfolgreiche Kampagne auf Plakaten, Flyern, Bannern und in den Social Media gestartet unter dem Motto „Gemeinsam geben wir alles, damit andere nicht alles verlieren“. Ein Plakat zeigt zwei Feuerwehrleute in Atemschutzmaske, die sich motivieren – über dem Hashtag #WIRFUERAFFALTERBACH. „Wir können uns über Engagement nicht beklagen“, so Hänig. „Aber die Einsatzzahlen steigen, und die Tagesverfügbarkeit sinkt.“ Verzeichnete Hänigs Feuerwache früher jährlich etwa 50 Einsätze, waren es 2022 bereits 61. „Vor allem wegen der Unwetter, uns braucht keiner was zum Klimawandel erzählen, wir erleben ihn längst.“