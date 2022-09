Heimspiel-Serie Der Vergangenheit auf der Spur

Anfragen sorgen für Abwechslung

Mit den Findbüchern, also schriftlichen Archiv-Verzeichnissen, habe sie seit 2014 zu tun. „Ernst Schedler bat mich das ‚Eiserne Buch der Gemeinde abzutippen“, erzählt sie. „Das entstand nach dem Ersten Weltkrieg, enthält Briefe von hiesigen Soldaten, die den schrecklichen Krieg aus persönlicher Sicht schildern, was nicht in Geschichtsbüchern steht. Da hat mich motiviert weiter zu recherchieren.“ Fakten, die in die Ausstellung „Unser Dorf im Krieg“ im Rathaus einflossen.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Oberstenfeld Gedächtnis des Ortes ist optimal verstaut Der Umzug des Gronauer Archivs ist vollbracht.

Man merkt, Unbekanntes aus der Heimat aufzudecken, ist Bückers Leidenschaft. Dazu zählen auch die Anfragen, die eingehen: „Frühere Gewerke finden, aber auch Persönliches: Häuser von Vorfahren, Hochzeitsdaten, Baujahre.“ Fundstück, wie betagte Schilder, versucht sie zu „verorten“. Das gilt auch für manche Verwandtschaftsverhältnisse: „Aus dem Elsass fragte eine Kanzlei an, die auf Nachkommensuche spezialisiert ist. Die hatten Geld zu vererben.“