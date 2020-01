Heimspiel in Kleinbottwar HABO ist klarer Favorit

Personell sieht es insgesamt recht gut aus. Lediglich um den Einsatz von Kreisläuferin Katrin Döttinger macht sich Timo Peter etwas Sorgen. „Sie war diese Woche krank und es ist doch fraglich, ob sie am Samstagabend einsatzfähig ist.“ In der Offensive sieht der Coach dadurch weniger Probleme auf sein Team zukommen, „da haben wir mehrere Spielerinnen, die das kompensieren können. Aber in der Abwehr würde sich Katrins Fehlen doch bemerkbar machen.“ Wobei eine Spielerin, die sowohl am Kreis als auch in der Abwehr eine Rolle spielen könnte, ebenfalls nicht dabei ist: Jessica Popken, die erst Ende des vergangenen Jahres vom Ligakonkurrenten TSV Nordheim II zu den Bottwartälerinnen stieß, ist privat verhindert. „Sie hatte diesen Termin bereits fixiert, bevor sich der Wechsel zu uns anbahnte. Nordheim ist dieses Wochenende spielfrei, und damals hat Jessica sich natürlich noch an deren Spielplan orientiert“, zeigt Timo Peter Verständnis.