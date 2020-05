Heimspiel gegen den Hamburger SV VfB Stuttgart bedankt sich mit Sondertrikot bei Corona-Helden

Fans können Trikots käuflich erwerben

„Es gibt in und um Stuttgart so viele Menschen, die in den vergangenen Wochen an ihrem Arbeitsplatz, in der Familie, der Nachbarschaftshilfe oder in einem der vielen Hilfsprojekte große Solidarität und starken persönlichen Einsatz zeigen“, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger zur Aktion. „Ihr großartiges Engagement wollen wir mit dem Sondertrikot ins Rampenlicht rücken und von Herzen Danke sagen.“