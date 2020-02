Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach Krisengipfel als letzter Strohhalm

Großaspach - Wie sich die Szenerien in der Dritten Fußball-Liga doch gleichen. Auf der einen Seite die SG Sonnenhof Großaspach: akut abstiegsgefährdet, schwächste Offensive der Liga, seit Anfang November sieglos, seit dieser Woche unter dem neuen Trainer Hans-Jürgen Boysen. Und auf der anderen Seite der Hallesche FC: seit Ende November sieglos, zuletzt sechs Pleiten in Serie, seit dieser Woche unter dem neuem Trainer Ismail Atalan. Das Wort Krisengipfel bringt es also auf den Punkt, wenn beide Mannschaften am Samstag um 14 Uhr in Aspach aufeinandertreffen. Einen markanten Unterschied gibt es aber: Während die SG in der Partie in Sachen Klassenerhalt wohl schon nach dem allerletzten Strohhalm greift, steht Halle dank starker Vorrunde über der Abstiegszone.