Heimsieg für SG Schozach-Bottwartal Mit kleinem Kader zu einem großem Erfolg

So konnte Tobias Klisch den Abend „sehr zufrieden“ Revue passieren lassen. Zumal sich auch die weiteren Youngster David Schneider, Yanis Heinz und Jonas Keller einbrachten. „So konnten wir insgesamt mit unseren Kräften haushalten.“ Trotz des dezimierten Kaders kamen so etwa die Rückraumspieler Felipe Soteras Merz und Valentin Weckerle zu Verschnaufpausen. „Jonas beispielsweise hat dann auch einen wichtigen Part in der Abwehr übernommen“, so der SG-Trainer über den Kreisläufer. Und auch das Geschehen in der ersten Hälfte, als die SG auf 18:13 gestellt hatte, stimmte ihn zufrieden. „Da hätten wir sogar noch höher führen können.“ Am Ende war das in Anbetracht des 32:23-Siegs aber ganz egal. SG Schozach-Bottwartal:

Hämmerling – Weckerle (4), Schneider, Linder (1), Heinz, Keller (1), Soteras Merz (6/2), Schmitz, Baumann (9), Sattler (6), Zluhan (5/2).