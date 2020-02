Heimsieg für Drittliga-Handballerinnen SG bringt sich fast um den verdienten Lohn

Beilstein - Zwei Wochen nach der bitteren Niederlage beim Tabellennachbarn ESV Regensburg, als man in letzter Sekunde verlor, durften die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal diesmal gegen den anderen Tabellennachbarn jubeln: Gegen den SV Allensbach setzten sie sich am Samstag mit 27:23 (15:14) durch. Dass das verdient war, darüber war man sich in der Beilsteiner Halle einig. Groß war entsprechend die Freude über den Sieg, der bei stehenden Ovationen des Publikums ins Ziel gebracht wurde. Dann war aber Durchpusten angesagt. Denn trotz der Überlegenheit hätte sich die SG fast die Butter vom Brot nehmen lassen: Zweimal ließ sie den Gegner vom Bodensee in vermeintlich sicheren Situationen wieder Tuchfühlung aufnehmen. Kurz vor dem Ende zogen die Gastgeberinnen aber wieder an – und von 21:20 (54.) auf 27:23 davon.