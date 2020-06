34. Spieltag Kramaric demütigt BVB - Hoffenheim direkt in Europa League

Zum Leidwesen der Borussen lief Andrej Kramaric zu großer Form auf. Mit seinen vier Treffern besiegte der Kroate den Revierclub fast im Alleingang. Damit gelang seinem Team noch der Sprung auf Tabellenrang sechs, der den direkten Weg in die Europa League ebnete. Die ungeliebten Qualifikationsspiele bleiben den Kraichgauern erspart. "Es ist ein wunderbares Gefühl. Schließlich passiert einem das ja nicht so häufig", schwärmte Kramaric, dem als ersten Hoffenheimer Profi in einem Bundesliga-Spiel ein Viererpack gelang.