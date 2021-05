Heimathafen Benningen Tauschen, schenken und informieren

Eine besondere Art des Gärtnerns ist ebenfalls im Benninger Unverpackt-Laden zu sehen: In einem so genannten Tower grünt und blüht es im vertikalen Garten. Mangold, Schnittlauch, Salat, Kapuzinerkresse und vieles mehr wächst, und Roman Mayer informiert über die nachhaltige Selbstversorgung. Tanja Stricker kümmert sich derweil um den Nachwuchs. Sie hat eine Kinderyoga-Schnitzeljagd im Wäldle organisiert. Dabei geht es um Bewegung, aber auch um Achtsamkeit – und natürlich einen kleinen Preis am Ende.