Biathlon-Weltcup in Oberhof Herrmann hadert mit Schießleistung - Preuß Sprint-Sechste

Die deutschen Frauen warten derweil weiterhin auf den erlösenden ersten Podestplatz des neuen Jahres. Während Preuß diesen ohne Strafrunde am Rennsteig vielleicht schon eingefahren hätte, machten auch andere Ergebnisse ein wenig Hoffnung. Einen Tag nach dem dritten Rang von Arnd Peiffer im Männer-Sprint war Janina Hettich (0 Fehler) auf Platz 13 die zweitbeste Deutsche. Knapp dahinter schaffte es Maren Hammerschmidt ohne Schießfehler auf Platz 17. Vanessa Hinz (1) als 30. und Anna Weidel (3) als 80. landeten weiter hinten.

Die nächste Podestchance bietet sich den Skijägern am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) in der Männer-Staffel. Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Horn treten für den Deutschen Skiverband an und müssen sich gegen die norwegischen Überflieger wehren. Das Frauen-Quartett ist am Samstag gefordert, zum Abschluss des Weltcups in Thüringen stehen am Sonntag die Massenstarts auf dem Programm.

