Heim-Europameisterschaft "Es wird richtig geil": Basketballer fiebern EM entgegen

Die Vorrundengruppe hat es in sich. Frankreich zum Start, dann Frankreich-Bezwinger Bosnien und Litauen, bevor erneut Slowenien und Doncic warten. "Die EM ist noch einmal eine ganz andere Liga. Wir müssen das runterspülen und ready sein für die EM", kündigte Kapitän Schröder an. Der derzeit vereinslose NBA-Profi deutete in der zweiten Halbzeit des Slowenien-Spiels an, wie er der Mannschaft mit seiner Dynamik, seiner Übersicht und der Gefahr aus der Distanz helfen kann. Der zuletzt angeschlagene Knöchel scheint keine Rolle mehr zu spielen.