Heiligabend ist im Pleidelsheimer Jugendhaus ein pfiffiges Event Nächstenliebe geht durch den Magen

„Bereits die Begrüßung machte diesen Abend besonders und unvergesslich!“, so Sabine. Nach fünf Jahren in den Vereinigten Staaten ist sie wieder zurück in der Heimat. Oft vermisst sie den ‚American Way of Life‘ und die Offenheit der Menschen. Katharina hingegen ist bereits zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr nahm sie einer der Gäste in den Wochen danach mit in die Lüfte zum Motorsegelflug auf dem Sportflugplatz in Pleidelsheim, einem bis heute für sie unvergesslichen Erlebnis.