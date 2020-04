Heidi Klum bei “Making The Cut“-Finale Freigang für Hans und Franz

Mehr Dekolleté, als man verkraften kann, zeigte Heidi Klum auch beim Finale der Amazon-Prime-Sendung „Making The Cut“, bei der zwölf Modedesigner aus allen Teilen der Erde gegeneinander anschneiderten. Das Topmodel trug ein irisierendes Mini-Mini-Mini-Kleid mit Maxi-Maxi-Maxi-Ausschnitt, das ein bisschen so aussah, als habe sich die Klum in eine Rolle Frischhaltefolie gewickelt.