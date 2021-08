Heavy Metal Iron-Maiden-Sänger: Touren ist Lebensverlängerung

Die Maschine wurde 2016 - also im Jahr, in dem das bekannte Foto entstand - bei einem Unfall in Chile beschädigt und die Band rangierte den Jet aus. "Weil er beschädigt war, wegen der Umwelt und auch, weil es unpraktisch ist, immer ein Flugzeug an der Backe zu haben", sagte Dickinson. "Du brauchst keinen Jumbo, um von Paris nach Zürich zu fliegen."