Hayden Panettiere „Ich war in einem Kreislauf der Selbstzerstörung“

Sie schickte ihre Tochter in die Ukraine

Sie habe heimlich getrunken und durch ihre Sucht sei die Beziehung zu Klitschko in die Brüche gegangen. „Er wollte nichts mit mir zu tun haben – ich selbst wollte nichts mit mir zu tun haben.“ Der Tiefpunkt sei gewesen, als sie 2018 die harte Entscheidung getroffen habe, ihre Tochter zu Klitschko in die Ukraine zu schicken. „Das war das Schlimmste, was ich je tun musste“, sagte Panettiere. „Aber ich wollte ihr eine gute Mutter sein – und das bedeutet manchmal loszulassen.“ Kaya sei seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr in dem osteuropäischen Land, hatte Panettiere bereits im Februar via Instagram mitgeteilt. Ihrer Tochter gehe es gut, sie sei in Sicherheit.