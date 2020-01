Hawaii, Texas, Missouri Schüsse in drei US-Städten - mindestens sieben Tote

Im texanischen San Antonio starben bei einem Streit in einem Musikclub mindestens zwei Menschen. Ein 21 Jahre alter Mann sei in dem Lokal erschossen worden, ein weiteres Opfer sei auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, sagte Polizeichef William McManus am Sonntagabend. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Ihr Gesundheitszustand sei kritisch. Bei den Opfern habe es sich um Gäste des Clubs gehandelt. Der Täter sei auf der Flucht. Die Ursache des Streits war zunächst nicht bekannt.