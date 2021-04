Haushaltsdebatte in Rielingshausen Erste Rate für neuen Kindergarten steht bereit

Noch nicht in trockenen Tüchern ist auch die Erweiterung der Grundschule in Rielingshausen. Über die dafür benötigten Grundstücke werde verhandelt, erklärt Trost. Unzweifelhaft stoße die Bildungsstätte aber an ihre Kapazitätsgrenzen. Es zeichne sich ab, dass in den einzelnen Jahrgängen künftig regelmäßig zwei Klassen gebildet werden können, womöglich schon erstmals nach den Sommerferien in der Eingangsstufe. Für den Bürgermeister ist das eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung. Er erinnert daran, dass vor Jahren mangels Kinderzahlen von Landesseite schon über eine Schulschließung nachgedacht wurde. Nun habe sich der Wind zum Glück gedreht – was aber eben auch einen Erweiterungsbau in Rielingshausen nötig macht. Im aktuellen Haushalt sind dafür bereits konkrete Beträge eingestellt. 85 000 Euro stehen für 2021 bereit, 2023 wird es dann richtig ernst mit 700 000 Euro, für 2024 kalkuliert man mit weiteren 800 000 Euro. „Das haben wir mit Freude wahrgenommen, dass die Grundschule eingeplant ist“, sagte Nikolai Häußermann in der Sitzung.