Haushaltsdebatte Grünen-Fraktionschefin Haßelmann rechnet mit Union ab

Haßelmann: Mal nicht die Backen so aufblasen

Dabei müsse auch die CDU/CSU-Fraktion mitmachen, erklärte Haßelmann an die Adresse des Fraktionschefs und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. "Das ist auch Ihre Aufgabe. Weil, wenn Sie Verantwortung tragen in dieser Situation, in dieser Krise, dann ist es Ihre Aufgabe, diese Krisenbewältigung mitzutragen. Diese Erwartung hab ich an Sie als demokratische Fraktion."