Haushalt Regierung: Keine Abstriche beim Sozialen wegen Krieg

Heil: "Werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen"

Heil sagte, der Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine "zwingt uns in vielerlei Hinsicht zur Neuausrichtung unserer Politik". Es gehe aber darum, "dass wir besonders diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die es auch sonst in anderen Zeiten nicht leicht haben". Die Politik habe den Arbeitsmarkt in der Pandemie unter anderem mit Mitteln wie Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen gestützt. Nun werde die Regierung den Arbeitsmarkt auch robust durch die Krise als Folge des Ukraine-Kriegs bringen. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen", versicherte Heil.