Haushalt in Marbach Ruckzuck den Etat verabschiedet

2020 sei das Jahr der großen Wirtschaftskrise, einer Weltwirtschaftskrise, zu der es auch unabhängig vom Virus gekommen wäre, schreibt Ulrich Frech (CDU)

in seiner Haushaltsrede. Nicht erst in Wochen, sondern bereits in wenigen Tagen oder gar Stunden gerechnet, könnten sich derart einschneidende Veränderungen ergeben, die alles verändern. Vorrangiges Ziel müsse sein, Normalität im städtischen Leben zu schaffen und zu erhalten. „Hierbei müssen Projekte, soweit möglich, geschoben werden, erklärte Frech. „Wenn wir in die Nachwirkungen der Corona-Krise unsere Innenstadt im Hinblick auf die viel besprochene Verschönerung zur Großbaustelle machen und mit Baggern aufreißen, könnte dies gerade im Hinblick auf die hier betroffenen Händler ein Zuviel bedeuten.“ Auch Gebäudesanierung sei momentan nicht vorrangig. Und was das lnvestitionsvolumen für die Zukunft mit 78 Millionen angehe, so stehe dessen Verwirklichung noch in den Sternen.