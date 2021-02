Haushalt in Großbottwar Mit Ach und Krach die Schwarze Null

Mit 8,2 Millionen Euro seien die vorgesehenen Investitionen für eine Stadt der Größe Großbottwars immer noch „sehr hoch“, sagte Tobias Müller. Allein Bauprojekte machen 6,4 Millionen Euro aus, was vor allem die Sanierung des Realschulgebäudes I und den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Hof und Lembach beinhaltet. In den Jahren 2016 bis 2020 hatte die Stadt bereits 24 Millionen Euro investiert. In Großbottwar und den Stadtteilen bewegt sich also was – was aber die Schulden in die Höhe treibt: zum Jahreswechsel auf 7,7 Millionen Euro. „Wir werden die 10 Millionen reißen“, befürchtet Müller. Die Frage sei nur, ob das Ende 2021 oder dann 2022 der Fall sein wird.