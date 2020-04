Hausarzt richtet spezielle Corona-Sprechstunden ein Marbach hat eine Corona-Schwerpunktpraxis

Marbach - Es gibt eine gute Nachricht für alle Menschen in Marbach und im Bottwartal, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben. Außer an ihren Hausarzt können sie sich nun auch direkt an den Marbacher Allgemeinmediziner David Strodtbeck wenden. Denn dessen Praxis ist von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zur so genannten Corona-Schwerpunktpraxis ernannt worden.