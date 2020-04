Nach Lockdown Neustart: VW-Zentrale produziert im Anlaufmodus

Wer in diesen Tagen bereits am Band steht, findet ein komplett umgekrempeltes Arbeitsumfeld vor. Da ist zum einen der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz an Stationen, an denen der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten ist. Überall sind Markierungen auf dem Boden, Laufwege wurden umgelenkt, an den Wänden hängen Plakate mit Hygienehinweisen. An Punkten mit unvermeidbarem näheren Kontakt setzt der Konzern auf Spuckschutz: Tische werden in der Mitte mit Plexiglas geteilt, einzelne Arbeitsplätze am Band mit dicken Folien abgetrennt, an den Motorräumen kann von links und rechts gearbeitet werden, eine Trennwand steht in der Mitte. Manchmal tut es aber auch eine einfache Frischhaltefolie, in die Tastaturen und Mäuse eingewickelt werden.

Für die Kollegen sei die Arbeit jetzt "mindestens so sicher wie zu Hause oder in der Öffentlichkeit", sagt Diess. Für Weil hat er einen praktischen Tipp parat: Wenn die Brille bei aufgesetzter Schutzmaske zu schnell vom Atem beschlage, solle man sie vorher mit Zahnpasta putzen, damit sie völlig fettfrei wird. Der VW-Chef hat aber auch einen Wunsch an die Politik: eine rasche Entscheidung zu Kaufanreizen für die Kunden, um den Nachfrageeinbruch der Autobranche abzufedern.

Ein Anliegen, mit dem er bei Weil auf offene Ohren trifft. "Uns ist bewusst, dass wir eine schnelle Entscheidung brauchen. Eine zu lange Diskussion dürfte fehl am Platz sein", meint der Ministerpräsident. Dass VW langsam, aber zielstrebig die Produktion aufnimmt, wertet er als "ein wichtiges Signal - auch für Zulieferer, die dringend darauf gewartet haben." Es gehe dabei nicht nur um Konzerne. "Wir reden über jede Menge mittelständische Unternehmen überall in Deutschland."

Klar ist: Der Weg zurück in die Normalität wird auch in Wolfsburg eine Weile dauern. "Uns muss bewusst sein: Wir haben Corona noch nicht überwunden", mahnt Personalvorstand Kilian. Es gebe eine Verpflichtung, laufend sicherzustellen, dass die Fallzahlen nicht wieder steigen. Osterloh stimmt die Belegschaft in einem Schreiben auf die anstehenden Herausforderungen ein, die mit den neuen, ungewohnten Schutzmaßnahmen einhergehen: "Das ist ein Brett, aber anders geht es nicht, denn wir wollen alle gesund bleiben."